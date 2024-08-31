Спорт

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк
31 Серпня 2024 19:13
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Головатюк Роман Юрійович, заслужений майстер спорту з кікбоксингу WAKO, віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів / Фото WAKO Ukraine

На війні проти російських загарбників загинув спортсмен з Кам’янця-Подільського Роман Головатюк.

Про це з посиланням на Комітет молоді і спорту Верховної Ради України повідомляє Укрінформ.

“31 серпня стало відомо про загибель призера Всесвітніх ігор, заслуженого майстра спорту України Головатюка”, – ідеться у повідомленні.

Роман Головатюк був родом з Кам’янця-Подільського та вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

У Спортивному комітеті України зазначили, що він “гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього продовжив визначну спортивну кар’єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой».


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