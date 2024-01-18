На фронті за добу відбулося більше сотні бойових зіткнень

Українські військовослужбовці продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Богданівки та вразили пункт управління окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Росіяни активно застосовують авіацію і FPV-дрони, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 114 бойових зіткнень.

Загалом упродовж доби ворог завдав одного ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів із території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

Російські загарбники завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Вовчанськ і Миколаївка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Совєтське Сумської області; Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки на Донеччині та ще 7 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки противника в районі Богданівки на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще — 14 атак у районах Первомайського і Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Артилерійським і мінометним обстрілам противника піддалися близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сіверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися населені пункти Донецької області: Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районах на захід від Старомайорського та на південь від Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів російських окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Потрімок, Старомайорське, Рівнепіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах на захід від Вербового та Работиного Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСГВ «Одеса», на Херсонському напрямку артилерійського обстрілу противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Зміївка, Тягинка, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління російських окупантів.