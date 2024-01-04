На фронті за добу відбулося 44 бойові зіткнення — Генштаб

Вдень 4 січня російські окупанти здійснили 6 безуспішних штурмових дій, намагаючись вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог також штурмував в районі на Мар’їнському, Авдіївському, Куп’янському, Бахмутському, Запорізькому напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 14 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційного удару поблизу Георгіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 7 атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.