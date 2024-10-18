На фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень за добу – Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку військо РФ сім разів безуспішно штурмувало поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів РФ неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 21 раз. Намагалося вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти РФ атакували вісім разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило вісім атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій росіян в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація російських атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти РФ намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, військо РФ атакувало поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 11 штурмів українських позицій в районах Вугледара та Левадного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку росіян поблизу Новоандріївки.

П’ять разів безуспішно війська РФ намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація РФ продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 51 бойову броньовану машину, 23 артилерійські системи, 48 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 93 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.