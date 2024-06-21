Суспільство

На фронті відбулося 99 боєзіткнень, третина з них – на Покровському напрямку, – Генштаб
21 Червня 2024 20:37
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війна
Робота артилерії 58 окремої мотопіхотної бригада імені гетьмана Івана Виговського / Фото: 58 ОМБр

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 99. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, на Покровському – особливо активно.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 19:00.

  • На Куп’янському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Стельмахівка, Новоселівка, Піщане, Синьківка та Берестове. Наразі тут тривають п’ять боєзіткнень. Всього за день на Куп’янському напрямку налічується уже 13 спроб окупантів наблизитися до наших позицій.
  • На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Невського, Серебрянського лісу та Новосадового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 10 боєзіткнень.
  • На Торецькому напрямку продовжується три з п’яти боєзіткнень за сьогодні. Ворог застосував КАБи по місту Торецьк.
  • Найгарячіше на Покровському напрямку. Тут відбулася майже третина всіх боєзіткнень на фронті. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки та Сокола точаться бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу покращити свої позиції. 
  • На Курахівському напрямку триває два боєзіткнення в районі Красногорівки.
  • На Новопавлівському напрямку ведуться бої в районах Водяного та Старомайорська. 
  • На Придніпровському напрямку ворог вже втретє за сьогодні атакував українських оборонців біля Кринок. Триває бій. Наші захисники тримають зайняті позиції. 

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.


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