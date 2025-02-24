На фронті відбулося 96 боєзіткнень за добу: Генштаб повідомив, де зосереджують зусилля окупанти

Розпочалась 1097 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом неділі на фронті зафіксовано 96 боєзіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби, що минула, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 52 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 145 – з реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3250 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Вовчанськ, Слов’янськ, Рай-Олександрівка, Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка, Мирноград, Миролюбівка, Зелене Поле, Гуляйполе, Кам’янське, Новояковлівка.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. ЗСУ відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини.

Сили оборони відбили дві наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Степове.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаударів, скинувши при цьому 45 КАБів, здійснив 374 обстріли, з яких сім – із РСЗВ. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників.