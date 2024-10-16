Суспільство

На фронті відбулось понад 170 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, – Генштаб
16 Жовтня 2024 08:58
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війна
Робота танку 128 огшбр / Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На фронті протягом минулої доби відбулось 171 бойове зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

  • На Харківському напрямку армія РФ 11 разів штурмувала позиції ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
  • На Куп’янському напрямку за добу ЗСУ відбили 28 атак російських окупантів неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.
  • На Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів. Намагались вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.
  • На Краматорському напрямку армія РФ атакувала 3 рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного.
  • На Торецькому напрямку росіяни, за підтримки авіації, здійснили 9 атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.
  • На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 26 штурмових і наступальних дій армії РФ у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація атак була поблизу населеного пункту Селидове.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, армія РФ атакувала у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.
  • На Времівському напрямку противник здійснив 2 штурми позицій ЗСУ в районах Роздольного та Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
  • На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки.
  • На Придніпровському напрямку російське військо 5 разів намагалось витіснити з позицій українські підрозділи.

Загалом, минулої доби втрати російських окупантів склали 1450 осіб. Також Сили оборони знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 78 автомобілів армії РФ.


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