Суспільство

На фронті від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень: РФ активізувалася на Курахівському напрямку
9 Вересня 2024 17:11
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війна
"Реактивні поштарі" 58-ї ОМпБр / Фото: 58 ОМпБр

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку противник безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. 
  • На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та у бік Лозової.
  • На Лиманському напрямку противник десять разів штурмував у районах семи різних населених пунктів. Шість боїв ще тривають. Концентрує зусилля ворог біля Новосадового та Невського – де провів половину від загальної кількості атак на напрямку.
  • На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять спроб росіян просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки. У атаках в бік останнього окупанти, окрім піхоти, використовували бронетехніку – зазнали втрат. 
  • На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення. Загарбники наступали у бік Білої гори, а також скинули авіабомбу – цілили у Предтечине. 
  • На Торецькому напрямку окупанти за підтримки бомбардувальної авіації, п’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька і Неліпівки. Отримали жорстку відсіч.
  • На Покровському напрямку противник здійснив 23 штурмових дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке,  Новогродівка, Гродівка, Селідове та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 16 атак, наразі точаться сім боїв, в основному у районі Новогродівки.
  • На Курахівському напрямку загарбники атакували 28 разів у бік Долинового, Желанного Першого, Українська, Галицинівки,  Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 19 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають – найгарячіше на цей момент біля Красногорівки.
  • На Времівському напрямку противник сім разів штурмував наші позиції – діяв у бік Золотої Ниви, Вугледара і Шахтарського. Два бої неподалік Вугледара досі продовжуються.
  • На Оріхівському напрямку ворог провів дві атаки.
  • На Придніпровському напрямку відбито сім ворожих штурмів.

На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.


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