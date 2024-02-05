Політика

На фронті склалася патова ситуація — Зеленський

5 Лютого 2024 07:21
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війна, зеленський
Робоча поїздка президента України до Запорізької області / Фото : ОП

Президент України Володимир Зеленський визнав, що на фронті у війні з Росією склалася «патова ситуація» та пояснив її затримкою західної військової допомоги. Він розповів про це в інтерв’ю італійському каналу Rai 1, що вийшло у неділю, 4 лютого.

«Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт. Були затримки з обладнанням, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби», — сказав він.

Водночас він нагадав про успіхи України в Чорному морі, де Росія втратила низку кораблів, а Україна пробила собі експортний коридор.

«Морська операція принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів, а нам вдалося побудувати зерновий коридор у Чорному морі, тому ця прагматична частина операції, яка має вплив на економіку, була проведена позитивно», — зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що, попри складнощі на фронті та окупацію значної частини країни, Україні вдалося захистити державність та зупинити Росію.

«Через два роки важливо, що ми змогли захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися вперед. Ми їх зупинили», — сказав він.


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