На фронті 95 бойових зіткнень від початку доби: Сили оборони стримують атаки на кількох напрямках

Станом на 16:00 2 листопада на фронті від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках.

Прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини зазнали артилерійських обстрілів із території росії. Під удар потрапили, зокрема, Заріччя і Галаганівка на Чернігівщині, Біла Береза та Хлібороб на Сумщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку. Ворог за день завдав п’ять авіаударів, скинув 11 керованих авіабомб і здійснив 87 артилерійських обстрілів, два з них – із реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять ударно-пошукові дії, противник зазнає втрат.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак у районах Вовчанська, Одрадного, Кам’янки та Дворічанського. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російська армія сім разів намагалася штурмувати позиції у районах Степової Новоселівки та напрямках до Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку зафіксовано дві спроби наступу у бік Корового Яру.

На Слов’янському – відбито сім атак біля Серебрянки, Дронівки, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку противник намагався просунутися біля Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку українські воїни зупинили десять штурмів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Найбільшу кількість атак від початку доби зафіксовано на Покровському напрямку – противник здійснив 38 спроб просунутися вперед у районах низки населених пунктів, зокрема Никанорівки, Мирнограда, Новоекономічного, Удачного та Покровська. Сили оборони зупинили 36 штурмів і мають певні успіхи: на окремих ділянках просування становить до 0,4 км.

На Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Січневого, Новоселівки, Вороного, Соснівки, Вербового, Олексіївки, Рибного, Єгорівки та Красногірського. Три бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксоване одне бойове зіткнення біля Охотничого.

На Оріхівському напрямку наступальних дій не відзначено.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили атаку в районі Антонівського мосту.

На інших ділянках фронту суттєвих змін не зафіксовано.