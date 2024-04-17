Техно

На фронт передають 2 тисячі одиниць РЕБ ближньої дії, – Федоров

17 Квітня 2024 16:07
РЕБ, зброя
Засоби РЕБ / Фото: Мінцифра

Сили оборони отримають 2 тисячі засобів РЕБ ближньої дії українського виробництва, розробленого учасниками кластера Brave1.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

РЕБ ближньої дії, зокрема “окопний”, точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки.

“Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту. Дякую парламентарям, які передали кошти на цю закупівлю. Вони заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ”, – зазначив Федоров.

Також міністр цифрової трансформації України додав, що далі контрактуватимемо нові партії. Наше стратегічне завдання — щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала. А ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових.


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