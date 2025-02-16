На Франківщині суд оштрафував чоловіка, який побив військовослужбовця ТЦК

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області оштрафував чоловіка на 180 тисяч 200 гривень за побиття військовослужбовця ТЦК, йдеться в ухвалі суду від 12 лютого 2025 року.

Подія сталася 4 липня 2024 року на блокпосту у Ворохті. Під час сварки люди напали на військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його доправили до лікарні. Медики діагностували у військового хімічний опік та забої обличчя.

Обвинувачений визнаний винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та хуліганстві, вчиненому з особливою зухвалістю.

Якщо учасники справи не подадуть апеляцію, вирок набуде законної сили.