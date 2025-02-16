Кримінал

На Франківщині суд оштрафував чоловіка, який побив військовослужбовця ТЦК
16 Лютого 2025 12:36
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Конфлікт із побиттям військовослужбовця ТЦК у Ворохті / Кадр з відео
Конфлікт із побиттям військовослужбовця ТЦК у Ворохті / Кадр з відео

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області оштрафував чоловіка на 180 тисяч 200 гривень за побиття військовослужбовця ТЦК, йдеться в ухвалі суду від 12 лютого 2025 року.

Подія сталася 4 липня 2024 року на блокпосту у Ворохті. Під час сварки люди напали на військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його доправили до лікарні. Медики діагностували у військового хімічний опік та забої обличчя.

Обвинувачений визнаний винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та хуліганстві, вчиненому з особливою зухвалістю.

Якщо учасники справи не подадуть апеляцію, вирок набуде законної сили.


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