На Франківщині побили та пограбували 27-річного військового з Харкова

На Івано-Франківщині побили та пограбували 27-річного військового з Харкова, який перебував на лікуванні. Напад стався 28 лютого поблизу села Шепарівці.

За даними поліції, двоє жителів Коломиї 20 та 26 років, які раніше вже були судимі, напали на військовослужбовця, побили його та забрали понад 110 тисяч гривень і мобільний телефон. Після цього зникли з місця злочину.

Потерпілий самостійно дістався населеного пункту, де перехожі допомогли йому зв’язатися з поліцією. Опис нападників дозволив оперативникам швидко їх виявити — за кілька годин підозрюваних затримали в Коломиї. У них вилучили частину викрадених грошей, решту вони вже встигли витратити.

Коломийські поліцейські затримали групу нападників / Фото: Нацполіція

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.