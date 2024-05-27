На Франківщині для мобілізації в ЗСУ звільнили засуджених 

В Івано-Франківській області звільнили засуджених для мобілізації у Збройні Сили України.

Про це пише Бліцінфо.

Так, Коломийський міськрайонний суд задовольнив три клопотання від начальника Коломийської виправної колонії №41 про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Йдеться про чоловіків з села Сураж Шумського району Тернопільської області, міста Виноградів Закарпатської області та села Доброгостів Дрогобицького району Львівської області.

Водночас для звільнених суд ухвалив й деякі обмеження. Зокрема, їм заборонено перебути у будь-яких місцях поза межами місця дислокації військової частини, з якою у них укладено контракт для проходження військової служби, без дозволу командира цієї військової частини; заборонено перебування у будь-яких місцях поза межами місця перебування, визначеного безпосереднім командиром, без його дозволу.

Крім того, чоловіки повинні невідкладно, але не пізніше 24 годин після ухвали суду, прибути у супроводі військовослужбовців Національної гвардії України для укладення контракту та проходження військової служби. Ухвали може бути оскаржені до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області протягом 7 днів з дня їх проголошення.