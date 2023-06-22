Політика

На двух напрямках Сили оборони мають частковий успіх – Генштаб

22 Червня 2023 08:31
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контрнаступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На напрямку Рівнопіль – Старомайорське, наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат.

На Лиманському напрямку Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.


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