На Дубінського та Головатого склали протоколи – НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції склало протоколи про адміністративні правопорушення щодо ряду держслужбовців, зокрема стосовно народного депутата Олександра Дубінського та в.о. голови Конституційного Суду Сергія Головатого.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«У листопаді Національне агентство з питань запобігання корупції склало низку протоколів про адміністративні правопорушення та винесло кілька приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що минулого місяця НАЗК склало протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за ст. 172-7 КУпАП стосовно народного депутата Олександра Дубінського. Встановлено, що Дубінський надіслав депутатські звернення до МОЗ та ДБР для задоволення приватного інтересу – отримання відомостей, необхідних для власного захисту від кримінального переслідування.

Аналогічний протокол складено щодо колишнього заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Філіпа Проніна, який нині очолює Полтавську ОВА. «Він, перебуваючи у підпорядкуванні ексголови АРМА Дмитра Жарововича, погоджував встановлення йому додаткових стимулюючих виплат в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, на другий день повномасштабного вторгнення Пронін погодив встановлення Жарововичу надбавку за інтенсивність праці у 330% до кінця 2022 року, а також 150% надбавки за виконання особливо важливої роботи до квітня 2022 року», – стверджують у НАЗК.

Крім того, НАЗК направило до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду протокол щодо колишньої голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської. Як зазначається, під час моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів виявлено, що Демська всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» підписала наказ щодо встановлення собі надбавок за інтенсивність праці в листопаді та грудні 2021 року.

НАЗК також склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно в.о. голови Конституційного Суду Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного. «Вони відмовились надати запитувану Національним агентством інформацію, отже, в їхніх діях наявні ознаки адміністративного порушення, передбаченого ст. 188-46 КУпАП», – підкреслили в НАЗК

Окрім того, затверджено і направлено в Національну поліцію висновок про виявлення ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією, щодо радника Дергачівського міського голови, який,, перебуваючи на посаді, отримав подарунок у вигляді частки статутного капіталу товариства, вартість якого перевищує один прожитковий мінімум. Цим він порушив обмеження, встановлене ч. 2 ст. 23 Закону “Про запобігання корупції”.

Крім того, до Нацполіції НАЗК направило висновок про виявлення у діяльності військової посадової особи ЗСУ адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 172-7 КУпАП.

«Він, як член комісії військової частини з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій, на засіданні цієї комісії прийняв позитивне рішення стосовно свого племінника», – заявляють у НАЗК.

На виконання припису Нацагентства Бродівський міський голова видав розпорядження про звільнення з посади свого першого заступника. НАЗК внесло припис меру міста з вимогою усунути відносини прямого підпорядкування між ним та його першим заступником, який є близькою особою. Міський голова призначив його на посаду після свого обрання у 2020 році.

За результатом розгляду припису НАЗК також було притягнуто до дисциплінарної відповідальності чотирьох посадових осіб державного підприємства «Ліси України», які використовували транспортний засіб підприємства у приватних цілях.