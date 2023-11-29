Суспільство

На дорогах Одещини зняли всі обмеження, запроваджені через негоду

29 Листопада 2023 09:12
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негода, дорога

В Одеській області скасували всі обмеження на трасах, що були введені внаслідок негоди.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

“До уваги водіїв! З 8-ї години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса – Кучурган”, – йдеться у повідомленні.

Раніше для всіх транспортних засобів уже було відкрито ділянки:

  • на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 307+379;
  • на автодорозі М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;
  • на автодорозі М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 – км 28+315.

Таким чином, усі обмеження, які були внаслідок негоди, знято.


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