На Донеччині ЗСУ атакували промисловий комплекс та знищили взвод окупантів (відео)

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час штурму промислового комплексу на Донецькому напрямку.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

Одному росіянину вдалося зберегти життя – українські захисники змусили загарбника здатися в полон.

“Він розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів – ці арсенали знищено того ж дня”, – розповіли в ССО.

Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони.

“Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами й ударами FPV оператори залетіли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі”, – йдеться в повідомленні.