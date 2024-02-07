Кримінал

На Донеччині затримали ворожу інформаторку, яка шпигувала за потягами з технікою ЗСУ

7 Лютого 2024 10:41
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поліція
Правоохоронці затримали ворожу інформаторку / Фото: Нацполіція

У Донецькій області правоохоронці затримали ворожу інформаторку, яка шпигувала за потягами з технікою ЗСУ.

Для цього жінка влаштувалася працювати на вокзал. Окрім того, що слідкувала за ешелонами, збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони, коригувала ракетні удари по стратегічних та цивільних об’єктах, повідомляють в Національній поліції.

Саме за її “наведенням” 6 січня цього року рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові у Покровському районі – тоді загинуло 6 мирних жителів, серед них – 2 дитини.

Їй загрожує до 12 років тюрми.


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