На Донеччині затримали агента РФ, який намагався втекти до Придністров’я

Служба безпеки України оголосила підозри військовослужбовцю, який передавав російським спецслужбам інформацію про базування ЗСУ на східному фронті та намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався втекти до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який раніше закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. За даними СБУ, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби, а після випуску з російського ВНЗ та повернення в Україну не здійснював розвідувальної активності на користь РФ.

Проте ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмута.

Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав передавати окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової. Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ.

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою чоловік, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та дезертирство. Йому загрожує довічне ув’язнення.