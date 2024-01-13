На Донеччині ворог значно збільшив застосування різноманітних БпЛА – Тарнавський

На Донеччині знову фіксується активізація ворога – 59 бойових зіткнень за добу та 42 авіаційних удари. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський.

“Вчора загарбники зконцентрували зусилля на Донеччині. Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних БпЛА. Останніх наші воїни знищили аж 56 одиниць. Окрім того, у окупантів стало менше на один ЗРК Бук-М1”, – повідомив у Telegram бригадний генерал.

Він також додав, що загальні втрати окупантів минулої доби склали 338 осіб та 80 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами.

“Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках”, – підкреслив Тарнавський.