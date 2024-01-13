Політика

На Донеччині ворог значно збільшив застосування різноманітних БпЛА – Тарнавський

13 Січня 2024 12:10
читать на русском →
війна

На Донеччині знову фіксується активізація ворога – 59 бойових зіткнень за добу та 42 авіаційних удари. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський.

“Вчора загарбники зконцентрували зусилля на Донеччині. Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних БпЛА. Останніх наші воїни знищили аж 56 одиниць. Окрім того, у окупантів стало менше на один ЗРК Бук-М1”, – повідомив у Telegram бригадний генерал.

Він також додав, що загальні втрати окупантів минулої доби склали 338 осіб та 80 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами.

“Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках”, – підкреслив Тарнавський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Січня 2024 14:35

Кандидат, який виступає за автономію від Китаю, перемагає на виборах президента Тайваню
13 Січня 2024 12:35

Половина запущених сьогодні “кинджалів” не досягла цілей – Ігнат
13 Січня 2024 11:21

В Україну прибув новообраний голова МЗС Франції
13 Січня 2024 10:58

ЗСУ: У ніч на 13 січня зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника
13 Січня 2024 10:20

На Тайвані обирають президента
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки