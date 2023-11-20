На Донеччині військові хотіли продати трофейну зброю злочинцям

Правоохоронці виявили ще один канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на прифронтовій території Донецької області. За даними слідства, незаконні продажі організували двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які перебували в регіоні у відрядженні.

Про це повідомила Служба безпеки України та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідчі кажуть, що двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал «трофейного» озброєння окупантів, яке здобули українські військові у боях під Бахмутом.

Серед вилученого — понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Цю партію вони намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету, розповіли спецслужбовці.

Правоохоронці затримали обох фігурантів під час спроби продажу 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12. Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів контрактники облаштували схрон на території приватного домоволодіння.

Затриманим оголосили підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років увʼязнення.

Наразі тривають слідчі дії та експертизи, за результатами яких діям військових нададуть остаточну правову кваліфікацію. Також розв’язується питання про обрання запобіжного заходу.