На Донеччині ЗСУ відбили механізований штурм Мирнограда (відео)

У смузі відповідальності 7 корпусу Штурмових військ ДШВ російські війська 13 жовтня намагалися здійснити дві сплановані синхронні атаки на позиції 38 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України в районі Мирнограда.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Спершу противник спробував прорватися в місто зі сходу, використовуючи два багатоцільові транспортери-тягачі БТ-ЛБ. Майже одночасно інша група окупантів на чотирьох мотоциклах намагалася атакувати з північного напрямку. Обидві спроби були відбиті. Українські підрозділи знищили техніку противника, а підтверджена кількість ліквідованих російських військових становить дев’ять осіб.

За наявною інформацією, російські сили протягом останніх тижнів накопичували бронетехніку в районі Покровської агломерації, плануючи використати її для активних штурмових дій.

У попередні місяці противник переважно застосовував тактику інфільтрації, уникаючи прямого бойового зіткнення. Тепер же кількість штурмових дій зросла: лише за минулу добу у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ зафіксовано 17 атак, які завершилися безуспішно для росіян.