        На Донеччині ЗСУ відбили механізований штурм Мирнограда (відео)

        Галина Шподарева
        14 Жовтня 2025 19:35
        Український військовий / Фото: 7 корпус ДШВ
        У смузі відповідальності 7 корпусу Штурмових військ ДШВ російські війська 13 жовтня намагалися здійснити дві сплановані синхронні атаки на позиції 38 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України в районі Мирнограда.

        Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

        Спершу противник спробував прорватися в місто зі сходу, використовуючи два багатоцільові транспортери-тягачі БТ-ЛБ. Майже одночасно інша група окупантів на чотирьох мотоциклах намагалася атакувати з північного напрямку. Обидві спроби були відбиті. Українські підрозділи знищили техніку противника, а підтверджена кількість ліквідованих російських військових становить дев’ять осіб.

        За наявною інформацією, російські сили протягом останніх тижнів накопичували бронетехніку в районі Покровської агломерації, плануючи використати її для активних штурмових дій.

        У попередні місяці противник переважно застосовував тактику інфільтрації, уникаючи прямого бойового зіткнення. Тепер же кількість штурмових дій зросла: лише за минулу добу у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ зафіксовано 17 атак, які завершилися безуспішно для росіян.


