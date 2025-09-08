        Суспільство

        На Донеччині Сили оборони взяли під контроль село Зарічне, — Генштаб ЗСУ (відео)

        Галина Шподарева
        8 Вересня 2025 08:21
        Український військовий / Фото: Генштаб ЗСУ
        Український військовий / Фото: Генштаб ЗСУ

        Сили оборони України звільнили село Зарічне на Донеччині. Населений пункт повністю під контролем ЗСУ.

        Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

        “Силами 425 окремого штурмового полку “Скеля” повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині”, – ідеться в повідомленні.

        Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії “Рубіж” разом із суміжними підрозділами зачистили один з населених пунктів на Добропільському напрямку.

        Також 2 вересня бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” звільнили та зачистили село Удачне у Донецькій області.


