На Донеччині Сили оборони взяли під контроль село Зарічне, — Генштаб ЗСУ (відео)

Росіяни втратили в Україні п’ять танків, 29 артсистем та 910 солдатів за добу

Також 2 вересня бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” звільнили та зачистили село Удачне у Донецькій області.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії “Рубіж” разом із суміжними підрозділами зачистили один з населених пунктів на Добропільському напрямку.

“Силами 425 окремого штурмового полку “Скеля” повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині”, – ідеться в повідомленні.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України .