На Донеччині Сили оборони взяли під контроль село Зарічне, — Генштаб ЗСУ (відео)

Сили оборони України звільнили село Зарічне на Донеччині. Населений пункт повністю під контролем ЗСУ.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
“Силами 425 окремого штурмового полку “Скеля” повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині”, – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії “Рубіж” разом із суміжними підрозділами зачистили один з населених пунктів на Добропільському напрямку.
Також 2 вересня бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” звільнили та зачистили село Удачне у Донецькій області.