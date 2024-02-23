Кримінал

На Донеччині СБУ затримала інформаторку, яку завербував син-бойовик

23 Лютого 2024 10:39
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сбу
СБУ затримала російську агентку, яка розвідувала місця дислокації ЗСУ / Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одну російську агентку, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Насамперед жінка намагалася передати окупантам локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку. У зоні особливої уваги були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню. Також вона збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Отримані дані зрадниця месенджером передавала своєму сину – бойовику терористичної організації “ДНР”, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою. Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала “потрібну” інформацію під час спілкування із сусідами.

Скриншоти переписки ворожої інформаторки

Зловмисницю затримали в Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка. При обшуках у її помешканні вилучено мобільний телефон із доказами її злочинних дій. Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.


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