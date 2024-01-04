На Донеччині під обстрілами росіян загинуло двоє людей

Російські війська 4 січня обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“4 січня 2024 року російські війська, порушуючи закони та звичаї війни, зі ствольної артилерії обстріляли село Катеринівку Покровського району. Від вибуху ворожого снаряду загинув 68-річний чоловік. Його тіло перед подвір’ям приватного домоволодіння виявила донька. Також до лікарні з переламом стегна та осколковим пораненням голови доставили 86-річного пенсіонера”, – йдеться у повідомлені.

Також армія РФ завдала удару по Красногорівці. Від смертельного поранення у скроню загинула жінка 73 років.

Авдіївку росіяни обстріляли з РСЗВ “Град”, перебуваючи у себе вдома, отримала осколкове поранення спини місцева жителька 55 років. Її ушпиталили.