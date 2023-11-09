На Донеччині через російські обстріли загинули 2 людей, на Херсонщині – 2 поранених

За добу 8 листопада через російські обстріли в Донецькій області двоє мирних жителів загинули й одна людина зазнала поранень, а в Херсонській області ще двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє в.о. Начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, голова Херонської ОВА Олександр Прокудін

За 8 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Рай-Олександрівці і Північному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

На Херсонщині через російську агресію 2 людини дістали поранення.

За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонсько\ області; стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі.