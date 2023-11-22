На Донеччині через обстріли РФ загинуло двоє людей

Російська армія 22 листопада атакувала Часів Яр, Авдіївку та Торецьк, двоє людей загинуло, ще одна поранена.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Від атаки на місто Часів Яр загинув 59-річний чоловік. Під ворожим вогнем опинилося й смт Північне, де зазнав смертельних поранень 49-річний місцевий.

За попередньою інформацією, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії.

“Зранку російські війська продовжили руйнувати м. Авдіївку. Внаслідок розриву снаряду місцевий мешканець 67 років, який під час обстрілу перебував на вулиці, дістав відкрите проникаюче поранення грудної клітини. Потерпілого доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги”, – йдеться у повідомлені.