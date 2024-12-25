На Донеччині біля териконів пролунав Щедрик (відео)

Підрозділи МВС зіграли легендарний твір українського композитора Миколи Леонтовича «Щедрик» біля териконів на Донеччині. Різдвяна мелодія пролунала біля Покровська.

Відео виконання композиції показали в МВС України.

Існує припущення, що перші партитури “Щедрика” Микола Леонтович міг створити саме коли жив та працював у Покровську у 1904–1908 роках. Сьогодні російські окупанти на підступах до міста, де творився “Щедрик”.

Мелодію просто неба зіграли прикордонник, поліцейський, військова Національної гвардії та рятувальник ДСНС – кожен із виконавців несе службу в Донецькій області.

“Понад 100 років тому “Щедрик” став символом боротьби українців за незалежність. Автора твору вибили за його діяльність, але нікому не вдасться вбити ідею України, її культуру та звичаї”, – наголосили в МВС.