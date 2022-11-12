На Донбасі окупанти припинили видачу документів “ДНР” та “ЛНР”

Російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у правовий простір російської федерації.

Про це повідомляють у Генштабі.

Так, з 11 листопада, на цій території припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях. Командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу збройних сил РФ надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки Російської Федерації.

Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту.