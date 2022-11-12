Новини

На Донбасі окупанти припинили видачу документів “ДНР” та “ЛНР”

12 Листопада 2022 19:27
46
лнр, днр

Російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у правовий простір російської федерації.

Про це повідомляють у Генштабі.

Так, з 11 листопада, на цій території припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях. Командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу збройних сил РФ надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки Російської Федерації.

Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
12 Листопада 2022 09:56
72

Вже понад 80 тис знищених окупантів: Генштаб оновив дані за добу

12 Листопада 2022 18:58
44

“Сухий закон” в окупантів на Херсонщині, 14 ударів по ворогу: головне із зведення Генштабу
12 Листопада 2022 16:51
67

Британія та ЄС бойкотуватимуть Лаврова на саміті G20
12 Листопада 2022 12:19
30

З російського полону вдалося повернути ще 45 військових
12 Листопада 2022 10:30
295

Росіяни вигадали собі нову “столицю” Херсонщини, а в Херсоні намагаються партизанити

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки