На Дніпропетровщині судитимуть очільника та секретаря міської громади, які вимагали $30 000 хабара

Очільник та секретар міської громади на Дніпропетровщині вимагали у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців 30 тис. доларів хабаря.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР кажуть, що на території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв м. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення, аби там могли проживати, зокрема, переселенці. Платити за це проживання мала міжнародна гуманітарна організація.

“З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за 30 тис. доларів”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у випадку отримання 50 тис. доларів чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру. Водночас за 30 тис. доларів підприємець мав би віддавати фігурантам ще й “відкати”.

За словами правоохоронців, у квітні 2024 року підприємець передав 30 тис. доларів секретарю ради в його кабінеті. Тоді обох посадовців було затримано.

Їх обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.