Кримінал

На Дніпропетровщині скоєно замах на співробітника ТЦК

18 Травня 2024 17:42
кримінал, тцк
Черги до ТЦК у Києві / Фото Магнолія-ТВ

Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове Дніпропетровської області під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта ЗСУ.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

“Цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців ТЦК і Сил оборони України.

Не буде дивно, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про «незаконність» ТЦК», «нелегітимність» дій влади щодо військового обліку і оповіщення, «протиправність» вручення повісток тощо та про «необов’язковість» виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі.

Будь-які псевдоюристи, «активісти»-порадники та інші медійні персонажі, які розганяють ці та подібні антидержавні, антиукраїнські наративи – напряму або опосередковано працюють на ворога”, – йдеться у повідомленні.


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