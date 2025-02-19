На Дніпропетровщині розгорнули діяльність “чорні лісоруби” на чолі з кримінальним авторитетом: збитків на мільйони

У Дніпропетровській області діяла злочинна організація на чолі з кримінальним авторитетом, які розгорнули мережу незаконних порубок лісу з мільйонними збитками. Перевіряється причетність правоохоронців до участі в схеми.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, куратор тіньової економіки Павлоградського та Синельниківського районів області, очолив злочинну організацію, до якої залучив шістьох своїх знайомих.

“Підозрювані розгорнули мережу незаконних порубок лісу на території області. Фігуранти спилювали дерева різних порід, надалі зберігали деревину в орендованих приміщеннях, виготовляли дрова та реалізовували сировину”, – розповіли правоохоронці.

Зловмисники завдали збитків довкіллю на декілька мільйонів гривень.

У ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, мобільні телефони, автомобілі, грошові кошти, документацію, зброю.

Повідомлено про підозру організатору та шести учасникам злочинної організації за фактами створення, керівництва злочинною організацією, а також участі в ній та незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

Наразі організатору і двом учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Щодо інших фігурантів питання обрання запобіжних заходів вирішується.