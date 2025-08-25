На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який напав із ножем на цивільних та рятувальників

У Дніпропетровської області чоловік влаштував пожежу та напав із ножем на п’ятьох людей, серед яких двоє рятувальників ДСНС. Під час затримання він правоохоронці застосували вогнепальну зброю — зловмисник загинув.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Подія сталася у неділю, 24 серпня близько 16:00, у Криворізькому районі. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно. Коли на місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем — один із рятувальників дістав ножове поранення, а другий — тілесні ушкодження.

Поліцейські прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька й також спричинив йому поранення.

“Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув”, — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям. Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.