        Кримінал

        На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який напав із ножем на цивільних та рятувальників

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 07:02
        Поліція на місці злочину / Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua
        У Дніпропетровської області чоловік влаштував пожежу та напав із ножем на п’ятьох людей, серед яких двоє рятувальників ДСНС. Під час затримання він правоохоронці застосували вогнепальну зброю — зловмисник загинув.

        Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

        Подія сталася у неділю, 24 серпня близько 16:00, у Криворізькому районі. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно. Коли на місце пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем — один із рятувальників дістав ножове поранення, а другий — тілесні ушкодження.

        Поліцейські прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька й також спричинив йому поранення.

        “Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув”, — йдеться в повідомленні.

        Наразі встановлюються обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям. Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.


