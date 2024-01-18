Суспільство

На Дніпропетровщині почалась пожежа на території ферми через падіння ворожих дронів

18 Січня 2024 08:28
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пожежа, дрони

Уламки збитих “Шахедів” упали на територію ферми у Павлоградському районі Дніпропетровської області, спричинивши пожежу і руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram  

“Вчора надвечір 4 ворожі “Шахеди” збили наші сили ППО над Павлоградським районом. Від падіння уламків сталася пожежа на території фермерського господарства. Там пошкоджені господарські споруди та причеп. Люди не постраждали”. 

 Також пізно ввечері 17 січня росіяни вдарили з артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. 

У Нікополі у результаті ворожих обстрілів пошкоджені 4 житлові будинки, 2 господарські споруди (одна − знищена), паркани та 2 лінії електропередачі. Минулося без поранених.

За даними влади, в інших громадах області ніч минула спокійно.


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