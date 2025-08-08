На Дніпропетровщині чоловіка затримали за подвійне вбивство через ревнощі

У місті Кам`янське Дніпропетровської області поліцейські затримали 45-річного підозрюваного у подвійному вбивстві. За даними слідства, чоловік через ревнощі позбавив життя 53-річну цивільну дружину та 48-річного товариша.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Подвійне вбивство сталося 6 серпня ввечері у приватному будинку, де мешкало цивільне подружжя. Під час застілля між знайомими виник конфлікт.

“Зловмисник накинувся на чоловіка та завдав йому декілька ударів ножем. Після цього він побив жінку металевою кружкою по голові, спричинивши їй несумісні з життям травми. Після скоєного фігурант утік з місця події”, — розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили особу нападника та його маршрут пересування, після чого підозрюваного затримали.

Чоловікові повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.