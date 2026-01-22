        Події

        На Дніпропетровщині через атаки дронів РФ поранені двоє людей — ДСНС

        Віктор Алєксєєв
        22 Січня 2026 09:08
        У Дніпропетровській області внаслідок російських атак безпілотниками поранення отримали двоє людей. У кількох громадах зафіксовані руйнування житлових будинків і пожежі.

        Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

        За даними рятувальників, у Васильківській громаді Синельниківського району постраждала 82-річна жінка. Внаслідок удару пошкоджено житлову забудову, офісну будівлю та газогін, виникли пожежі, які ліквідували підрозділи ДСНС.

        У Кривому Розі через російську атаку травмувалася 70-річна жінка. Там загорівся приватний житловий будинок.

        Крім того, у Павлограді ворожі безпілотники пошкодили приватні будинки та автомобілі. Під обстрілами також перебували місто Нікополь і Покровська громада. За інформацією ДСНС, у цих населених пунктах обійшлося без жертв.

        2 людей отримали поранення внаслідок російських атак БпЛА на Дніпропетровщині / Фото ДСНС

