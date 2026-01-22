На Дніпропетровщині через атаки дронів РФ поранені двоє людей — ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак безпілотниками поранення отримали двоє людей. У кількох громадах зафіксовані руйнування житлових будинків і пожежі.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у Васильківській громаді Синельниківського району постраждала 82-річна жінка. Внаслідок удару пошкоджено житлову забудову, офісну будівлю та газогін, виникли пожежі, які ліквідували підрозділи ДСНС.

У Кривому Розі через російську атаку травмувалася 70-річна жінка. Там загорівся приватний житловий будинок.

Крім того, у Павлограді ворожі безпілотники пошкодили приватні будинки та автомобілі. Під обстрілами також перебували місто Нікополь і Покровська громада. За інформацією ДСНС, у цих населених пунктах обійшлося без жертв.