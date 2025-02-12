На Дніпрі за 5 км від берега перекинувся човен з рибалками

На Полтавщині, у Кременчуцькому районі на річці Дніпро, перекинувся човен на повітряній подушці з п’ятьма рибалками на борту.

Подія трапилася поблизу села Шушвалівка, на відстані 5 км від берега, повідомили у ДСНС.

Трьом чоловікам вдалося самостійно дісталися берега в селі Жовнине Черкаської області, двох рибалок врятували водолази ДСНС.

“Водолази ДСНС разом із працівниками комунального підприємства “Аквасервіс” врятували двох рибалок, які перебували на льоду за допомогою аероглісера. Їх доправили до берега та передали медикам”, – повідомили рятувальники.