Суспільство

На Disney+ вийде документальний фільм про гурт The Beatles
15 Жовтня 2024 12:47
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кіно, музика
The Beatles / Universal History Archive/Univer

У листопаді на стримінговому сервісі Disney+ вийде документальний фільм про британський гурт The Beatles, повідомляє Variety.

Фільм під назвою “Beatles ’64” вийде на каналі Disney+ 29 листопада. Він містить рідкісні кадри, зняті документалістами Альбертом і Девідом Мейлзами, відреставровані у форматі 4K компанією Park Road Post у Новій Зеландії.

Також у стрічці можна буде побачити живі виступи з першого американського концерту гурту. Крім того, він містить інтерв’ю з двома учасниками колективу — Полом Маккартні та Рінґо Старром.

The Beatles – легендарний британський гурт , заснований у Ліверпулі в 1960 році Джоном Ленноном, Полом Маккартні, Джорджем Гаррісоном і Рінго Старром. Піонери рок і поп-музики, вони зробили революцію в музиці завдяки таким альбомам, як Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band та Abbey Road.


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