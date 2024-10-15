На Disney+ вийде документальний фільм про гурт The Beatles

У листопаді на стримінговому сервісі Disney+ вийде документальний фільм про британський гурт The Beatles, повідомляє Variety.

Фільм під назвою “Beatles ’64” вийде на каналі Disney+ 29 листопада. Він містить рідкісні кадри, зняті документалістами Альбертом і Девідом Мейлзами, відреставровані у форматі 4K компанією Park Road Post у Новій Зеландії.

Також у стрічці можна буде побачити живі виступи з першого американського концерту гурту. Крім того, він містить інтерв’ю з двома учасниками колективу — Полом Маккартні та Рінґо Старром.

The Beatles – легендарний британський гурт , заснований у Ліверпулі в 1960 році Джоном Ленноном, Полом Маккартні, Джорджем Гаррісоном і Рінго Старром. Піонери рок і поп-музики, вони зробили революцію в музиці завдяки таким альбомам, як Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band та Abbey Road.