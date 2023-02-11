Суспільство

На деяких ділянках фронту ЗСУ відновили втрачені позиції, – Залужний

11 Лютого 2023 20:23
71
Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції й закріпилися.

“Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста”, – розповів Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Залужний зазначив, що запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував Міллі про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання.

Також він поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Лютого 2023 10:37
301

Росія запам’ятає цей день: Кулеба анонсував “великі події” на 24 лютого
11 Лютого 2023 17:14
49

Словаччина готова до офіційних переговорів щодо передання Україні МіГ-29
11 Лютого 2023 14:13
236

У Москві знову заговорили про перемовини з Україною
11 Лютого 2023 13:16
203

Хочуть відвернути ЗСУ від Донбасу: у NYT спрогнозували, де росіяни можуть відкрити ще один фронт
11 Лютого 2023 12:17
108

До України прибула перша партія ефективної зброї проти “Шахідів” від Литви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки