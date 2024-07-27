На церемонії відкриття Олімпіади-2024 Південну Корею переплутали з КНДР

Міжнародний скандал стався вчора на відкритті Олімпіади: збірну Південної Кореї оголосили як “Корейська народно-демократична республіка”.

Як пише агентство Reuters, франкомовний диктор оголосив через систему гучного зв’язку: “Republique populaire democratique de Coree”. Далі було оголошення англійською мовою “Корейська Народно-Демократична Республіка”.

При цьому субтитри на екрані показали правильну назву – “Республіка Корея”.

МОК уже вибачився за цю помилку.

Заступник міністра спорту і культури Південної Кореї Чан Міран, який перебував у Парижі, попросив про зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, йдеться в заяві міністерства.

Південну Корею на Олімпіаді-2024 представляють 143 спортсмени в 21 виді спорту. Північна Корея повернулася на Ігри вперше після Ріо-2016 у складі 16 атлетів.