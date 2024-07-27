Суспільство

На церемонії відкриття Олімпіади-2024 Південну Корею переплутали з КНДР
27 Липня 2024 12:20
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олімпіада
Спортсмени з Південної Кореї на борту човна під час параду на річці Сена під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі / Фото Reuters

Міжнародний скандал стався вчора на відкритті Олімпіади: збірну Південної Кореї оголосили як “Корейська народно-демократична республіка”.

Як пише агентство Reuters, франкомовний диктор оголосив через систему гучного зв’язку: “Republique populaire democratique de Coree”. Далі було оголошення англійською мовою “Корейська Народно-Демократична Республіка”.

При цьому субтитри на екрані показали правильну назву – “Республіка Корея”.

МОК уже вибачився за цю помилку.

Заступник міністра спорту і культури Південної Кореї Чан Міран, який перебував у Парижі, попросив про зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, йдеться в заяві міністерства.

Південну Корею на Олімпіаді-2024 представляють 143 спортсмени в 21 виді спорту. Північна Корея повернулася на Ігри вперше після Ріо-2016 у складі 16 атлетів.


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