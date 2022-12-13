На ЧС-2022 визначився перший фіналіст

Футболісти збірної Аргентини з рахунком 3:0 завдали поразки Хорватії у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу у Катарі.

Гра пройшла у Лусаїлі. Дубль у складі Аргентини оформив Юліан Альварес (39-а та 69-а хвилини), ще один гол – на рахунку Ліонеля Мессі (34, пенальті).

Мессі зіграв 25-й матч на світових першостях, повторивши рекорд німця Лотара Маттеуса.

У фіналі Аргентина зіграє з переможцем другого півфіналу, де чинний світовий чемпіон Франція 14 грудня зустрінеться з Марокко. Команда, яка програла у другому півфіналі, зустрінеться з Хорватією в матчі за третє місце. Фінал відбудеться 18 грудня, матч за бронзові медалі – 17 грудня.

Аргентина вшосте дісталася фіналу чемпіонату світу. У 1978 та 1986 роках південноамериканці стали чемпіонами, у вирішальних матчах турнірів 1930, 1990 та 2014 років – срібними призерами.