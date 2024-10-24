Суспільство

На Чернівеччині був зареєстрований землетрус силою 3,1 бала
24 Жовтня 2024 07:50
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землетрус
Ілюстративне фото з відкритих джерел

23 жовтня у Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю у Facebook.

Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до відчутних.

“Землетрус відчувається не багатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. 

Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах”.

Останній землетрус у цьому районі був 23 листопада 2023 року, магнітудою 2 бала.


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