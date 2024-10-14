Кримінал

На Чернігівщині затримали групу неповнолітніх, які палили об’єкти Укрзалізниці
14 Жовтня 2024 14:16
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Підпал релейної шафи "Укрзалізниці" на початку серпня 2024 року / Фото: Нацполіція

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення РФ знищували релейні шафи Укрзалізниці на Чернігівщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, окупанти діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Юнак активно шукав “легких заробітків” на Телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб.

За інструкцією окупантів фігурант залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого, додали у СБУ,

“Для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів по гарячих слідах. Зловмисники перебувають під вартою. 


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