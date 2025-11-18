На Чернігівщині російські дрони вбили двох жінок

Росія вдарила по залізниці у Дніпрі та на Харківщині: фото з місця

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Внаслідок атаки окупантів дві місцеві жительки: 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця.

Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області .

Сьогодні вночі, 18 листопада, російська армія завдала низки ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району. Загинули дві жінки.