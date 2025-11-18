        Суспільство

        На Чернігівщині російські дрони вбили двох жінок

        Галина Шподарева
        18 Листопада 2025 09:15
        Дві жінки загинули внаслідок ударів по Чернігівщині / Фото: ГУНП в Чернігівській області
        Сьогодні вночі, 18 листопада, російська армія завдала низки ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району. Загинули дві жінки.

        Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області.

        Внаслідок атаки окупантів дві місцеві жительки: 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця.

        Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також близько десяти житлових будинків.

        За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

        Наслідки обстрілів Чернігівщини / Фото: ГУНП в Чернігівській області

