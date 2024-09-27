На Чернігівщині керівників райуправління поліції на смерть збив військового

У середмісті Ніжина Чернігівської області правоохоронець на службовому авто на смерть збив військового.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
“Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці”, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, водій був тверезий.
Наразі проводяться слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.