На Чернігівщині керівників райуправління поліції на смерть збив військового

У середмісті Ніжина Чернігівської області правоохоронець на службовому авто на смерть збив військового.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій був тверезий.

Наразі проводяться слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.