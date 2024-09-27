Кримінал

На Чернігівщині керівників райуправління поліції на смерть збив військового
27 Вересня 2024 14:44
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Тіло загиблого внаслідок ДТП військового у Ніжині / Фото: ДБР

У середмісті Ніжина Чернігівської області правоохоронець на службовому авто на смерть збив військового.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій був тверезий.

Наразі проводяться слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.


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