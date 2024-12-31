Суспільство

“Квартал 95” обурив українців жартом над померлою Іриною Фаріон
31 Грудня 2024 15:58
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Кадр з номеру "Квартал 95", де згадали про Ірину Фаріон

В етері “1+1” 29 грудня показали торішній новорічний випуск студії “Квартал 95”, у якому прозвучав жарт про загиблу мовознавицю Ірину Фаріон. Це викликало обурення її дочки Софії Семчишин та голови партії “Свобода” Олега Тягнибока.

За сюжетом номера, батьки обговорюють блогерку з TikTok, яку їхній син привів додому. Один із героїв говорить: “Якби Арестович і Фаріон були разом, оце було б їхньою донькою”.

Тягнибок назвав цей жарт “поза межами моралі й людяності” та засудив студію за зневагу до пам’яті Ірини Фаріон.

Телеканал “1+1” публічно перепросив, визнавши, що жарт був недоречним. У заяві зазначено, що випуск є архівним, і в нього помилково потрапив жарт, який не мав транслюватися.

“Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо, навіть якщо це старий випуск”, — підкреслили в “1+1”.


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