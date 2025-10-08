        Суспільство

        На Чернігівщині дрон атакував авто дорожників: поранено водія

        Галина Шподарева
        8 Жовтня 2025 08:02
        Знищений автомобіль дорожників / Фото: Олександр Селіверстов
        Знищений автомобіль дорожників / Фото: Олександр Селіверстов

        Уночі 8 жовтня російський БпЛА атакував автомобіль дорожнього підприємства в селі Чорний Ріг Чернігівської області. Поранено 56-річного водія.

        Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

        Вночі 8 жовтня в селі Чорний Ріг Семенівської громади російський ударний дрон атакував автомобіль одного з приватних підприємств, що здійснює ремонт дорожнього покриття.

        56-річний водій дістав численні осколкові поранення кінцівок та живота, перелом передпліччя та контузію. Постраждалого доставлено до лікарні.

        Пізно ввечері 7 жовтня росіяни також атакували Жадове Семенівської громади.

        “Внаслідок влучання ударного дрона типу “Молнія” в житловий будинок сталася пожежа. Вогнем знищено саму будівлю та транспортний засіб, припаркований поруч”, – йдеться в повідомленні.

        За медичною допомогою звернулась 70-річна жінка.

        Наслідки атаки дронів на Чернігівщину 8 жовтня / Фото: Олександр Селіверстов

