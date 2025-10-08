На Чернігівщині дрон атакував авто дорожників: поранено водія

У Харкові директор та медсестра лікарні створили штат “мертвих душ” і надавали “бронь”

Нічна атака дронів на Україну: вибухи лунали в кількох містах, є поранені

Мінус 1010 окупантів, два танки, п’ять ББМ та інша техніка: втрати РФ за добу

“Внаслідок влучання ударного дрона типу “Молнія” в житловий будинок сталася пожежа. Вогнем знищено саму будівлю та транспортний засіб, припаркований поруч”, – йдеться в повідомленні.

56-річний водій дістав численні осколкові поранення кінцівок та живота, перелом передпліччя та контузію. Постраждалого доставлено до лікарні.

Вночі 8 жовтня в селі Чорний Ріг Семенівської громади російський ударний дрон атакував автомобіль одного з приватних підприємств, що здійснює ремонт дорожнього покриття.