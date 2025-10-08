На Чернігівщині дрон атакував авто дорожників: поранено водія

Уночі 8 жовтня російський БпЛА атакував автомобіль дорожнього підприємства в селі Чорний Ріг Чернігівської області. Поранено 56-річного водія.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Вночі 8 жовтня в селі Чорний Ріг Семенівської громади російський ударний дрон атакував автомобіль одного з приватних підприємств, що здійснює ремонт дорожнього покриття.
56-річний водій дістав численні осколкові поранення кінцівок та живота, перелом передпліччя та контузію. Постраждалого доставлено до лікарні.
Пізно ввечері 7 жовтня росіяни також атакували Жадове Семенівської громади.
“Внаслідок влучання ударного дрона типу “Молнія” в житловий будинок сталася пожежа. Вогнем знищено саму будівлю та транспортний засіб, припаркований поруч”, – йдеться в повідомленні.
За медичною допомогою звернулась 70-річна жінка.