Суспільство

На Черкащині 17-річний водій збив двох дітей

6 Листопада 2023 11:20
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діти, дтп, Черкаси

У Шполі Черкаської області 17-річний водій наїхав на двох дітей, хлопчик загинув на місці, а його сестру госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

“Діти їхали на велосипеді, 17-річний кермувальник авто скоїв на них наїзд. 9-річний хлопчик помер на місці автопригоди, його сестричку госпіталізували”.

ДТП сталася 5 листопада близько 12:00 години в місті Шпола Звенигородського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic, рухаючись вулицею Лозоватською, скоїв наїзд на двох дітей, 9 та 11 років, які їхали на велосипедах.

Внаслідок аварії, хлопчик помер на місці ще до приїзду медиків та поліції. 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.

Неповнолітні, водій та двоє пасажирів, не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Водія затримали. Триває досудове розслідування.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.


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