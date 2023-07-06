На Черкащині впали уламки збитої ракети 

У Черкаській області вночі проти 6 липня впали уламки збитої силами ППО крилатої ракети росіян. Виникли пошкодження.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, у сусідній області ППО відпрацьовувала по ворожих цілях. Втім, де саме – голова ОВА не повідомив.

“У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено”, – повідомив Табурець.

Керівник ОВА повідомив, що минулося без постраждалих.